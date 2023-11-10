الدوحة - فريد عبدالباقي



يواصل المنتخب القطري الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، على ملاعب أكاديمية أسباير، استعدادا لخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، أمام منتخب «أفغانستان» الخميس 16 الجاري، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكويت والهند، حيث تقام مباراة العنابي وأفغانستان في الـ 5:45 مساء على ستاد خليفة الدولي، وبعدها يحل العنابي ضيفا على المنتخب الهندي في الجولة الثانية 21 الجاري.



واستقر المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش، على قائمة تضم 26 لاعبا للمواجهتين، تضم: في حراسة المرمى، صلاح زكريا (الدحيل)، وفهد يونس (الريان)، ومشعل برشم (السد)، وفي الدفاع، يوسف حسن وهمام الأمين (الغرافة)، وبسام الراوي (الريان)، وبوعلام خوخي، وبيدرو ميغيل، وطارق سلمان (السد)، وحازم أحمد، ولوكاس مينديز (الوكرة)، ويوسف أيمن (الدحيل)، وفي خط الوسط أحمد فتحي، وجاسم جابر، وعبدالله المعرفي (العربي)، وكريم بوضياف (الدحيل)، وحسن الهيدوس، ومحمد وعد، ومصطفى مشعل (السد)، وفي الهجوم أحمد الراوي، وتميم منصور (الريان)، وأحمد علاء (الغرافة)، وأكرم عفيف، ويوسف عبدالرزاق (السد)، ومعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).



من ناحية أخرى، أعلنت إدارة التسويق في الاتحاد القطري طرح تذاكر مباراة أفغانستان أمام الجماهير اعتبارا من أمس عبر الموقع الإلكتروني وستكون الأسعار 50 و30 و10 ريالات.



هذا، وكشف نادي الغرافة عن تعاقده مع المحترف الكوري الجنوبي السابق لنادي الهلال السعودي جانغ هيون سو، للانضمام إلى صفوف الفريق ليكون بديلا المحترف البرازيلي ليانكو، الذي يغيب عن الفريق بداعي الإصابة.