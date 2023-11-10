استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي سفيرة جمهورية إندونيسيا لينا ماريانا والوفد المرافق لها في مكتب مدير جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والأكاديمية المشتركة والأصيلة بين جامعة الكويت والجامعات الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا، وتباحث التعاون المشترك الأكاديمي والبحثي والثقافي والفرص المشتركة التي تخدم البلدين.



ورحب د.الحربي بسفيرة إندونيسيا، مشيدا بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص جامعة الكويت ممثلة بالإدارة الجامعية على استمرار التعاون الأكاديمي بين البلدين، متطلعا للمزيد من تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية إندونيسيا ودول العالم والتواصل الأكاديمي والبحثي البناء.



وأوضح أن جامعة الكويت سبق وأن عقدت اتفاقيات مع جامعات في جمهورية إندونيسيا منها جامعة سومطرة وجامعة إندونيسيا والتي تضمنت منحا طلابية للطلبة الإندونيسيين الذين تحرص جامعة الكويت على أن تكون أسرتهم الثانية، علاوة على المشاركة في الأبحاث وتسليط الضوء على الأبحاث النوعية للاستفادة من الخبرات المتواجدة في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية إندونيسيا بالمجالات الإنسانية والعلمية والطبية.



تخلل اللقاء مناقشة أهم التحديات التي يواجهها الطلبة الإندونيسيون لمعالجتها، ومناقشة مقترح زيادة أعداد المنح التي تقدمها الجامعة لجمهورية إندونيسيا فيما يصب بمصلحة الطرفين ويخدم التبادل العلمي ويقوي القدرات الشبابية، ويصدر جيلا واعيا ومطلعا على الثقافات والأبحاث العلمية من مختلف الدول.



كما استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى الكويت سير غيلين بوريف لتعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت والجامعات المنغولية في إطار التبادل الطلابي والبرامج المشتركة بين الطرفين للتعرف على آخر المستجدات الأكاديمية وأهم التطورات الثقافية والعلمية.



ورحب د.مشاري الحربي بالسفير المنغولي، مؤكدا حرص جامعة الكويت على التعاون الأكاديمي فيما يخص استقبال الطلبة للتعلم في جامعة الكويت، مبينا أن جامعة الكويت تستقبل في الوقت الحالي عدد 2 من طلبة جمهورية منغوليا وذلك بهدف توسيع أطر التعاون الأكاديمي بين الجانبين في ظل التبادل الثقافي والمعرفي، ومد جسور التعاون مع جميع الدول من خلال التوسع في البحث العلمي.



من جانبه، أعرب السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى الكويت سير غيلين بوريف، عن بالغ سعادته بالتعاون الأكاديمي والثقافي الحالي بين البلدين بهدف زيادة التواصل والتبادل العلمي فيما بينهما من أجل الارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي من خلال التعاون المشترك بين جامعة الكويت والجامعات المنغولية.



واستقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة سفير جمهورية بلغاريا ديميتار ديميتروف بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية.



ورحب د.مشاري الحربي بسفير جمهورية بلغاريا في رحاب جامعة الكويت، مبينا حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم والتواصل الثقافي معها.



وأكد استعداد جامعة الكويت لتقديم الخدمات والتعاون الأكاديمي مع سفارة جمهورية بلغاريا، وتباحث عقد اتفاقيات بين جامعة الكويت وجامعة في سوفيا التي تضم في رحابها قسما للغة العربية من 45 سنة، علاوة على التعاون البحثي وتبادل الطلبة بين الدولتين.