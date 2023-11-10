قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسلها الجديد «أولاد الحاج متولي» لا يعد امتدادا لمسلسل «عائلة الحاج متولي» للفنان الراحل نور الشريف، حيث يناقش العمل الجديد صراع الأبناء حول منزلهم وأن البيت سيظل قائما لأهله، بينما اعتمد العمل الأصلي على فكرة تعدد الزوجات وصراع الأجيال.



وأكدت وفاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها عانت كثيرا في مشوارها الفني، لكي تصل إلى النجومية التي حققتها في وقتنا الحالي، كما أنها ممتنة لكل شخص ساهم في انتشارها عبر المجتمع وتحب ما تقدمه من فن لجمهورها، ولفتت إلى أنها تشارك في أي عمل يعرض عليها لكن بعدة شروط أهمها هو شركة الإنتاج والمؤلف وأعماله والنص أن يكون مكتوبا بشكل جيد وحرفي، وفي حالة لو كانت شركة الإنتاج تبدأ مشوارها الفني في بدايتها فيجب أن تقرأ النص قبل أي شيء.



وأشارت وفاء عامر إلى أن دورها في مسلسل «الطوفان» من أصعب الأدوار التي قدمتها، وقالت: «لما كنت بروح البيت كنت بحس ان قلبي فيه رفرفة وكنت رايحة في حتة تانية مع ناس موجودة أو مش موجودة في الحياة، زمايلي كانوا بيأثروا فيا جدا، كنت بتعب لدرجة أن المنتج كان بيقولي أنا مش بروح المونتاج لأني بشفق عليكي، المنتج كان في ضهري وكنت بسمع كلامه، والمؤلف كمان كان كاتب المسلسل حلو».