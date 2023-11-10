تقام مساء غد السبت 5 مباريات في المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي ولفرهامبتون مع توتنهام، وارسنال مع بيرنلي، ومان يونايتد مع لوتون تاون، وكريستال بالاس مع إيفرتون، وبورنموث مع نيوكاسل.



وخسر قطبا لندن «السبيرز» و«المدفعجية» في المرحلة الماضية، فتنازل الأول عن الصدارة، بينما تراجع الثاني عن الوصافة، وها هما يحاولان العودة قبل الندم، وأمامهما فرصة للضغط على مان سيتي وليفربول على التوالي عندما يحل توتنهام ضيفا على ولفرهامبتون رابع عشر الترتيب.



ولم يخسر «السبيرز» خارج أرضه (6 انتصارات وتعادلان)، بينما سجل «الوولفز» فوزا وحيدا على ملعبه وتعادل مرتين وخسر مثلهما، في الموسم الماضي تبادل الفريقان الفوز كل في ملعبه بهدف، وفي الموسم السابق تبادلا الفوز كذلك لكن كل فريق على أرض الآخر، ففاز «السبيرز» على ملعب مولينيو بهدف ورد «الوولفز» بهدفين في ملعب توتنهام.



ويخوض أرسنال ديربيا لندنيا صغيرا أمام بيرنلي وصيف قاع الترتيب الذي خسر في المراحل الأربع الأخيرة ولم يحقق سوى فوز يتيم هذا الموسم وقد سجله خارج أرضه مقابل تعادل و3 هزائم، بينما «المدفعجية» خاض ست مباريات على ملعب الإمارات فسجل 4 انتصارات وتعادلان، ولم يخسر بيرنلي في آخر زيارتين إلى ملعب جاره ففاز بهدف ثم تعادلا سلبا في الموسم قبل الماضي وبينهما خسر على أرضه بهدف، أما فوز الآرسنال الأخير على أرضه فكان عام 2019 بهدفين لهدف.