يسعى يوفنتوس للصعود ولو بشكل مؤقت إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو» عندما يستضيف كالياري غدا السبت في المرحلة الـ12. واستعاد «اليوفي» توازنه مؤخرا وسجل 4 انتصارات متتالية، محققا الفوز 5 مرات في آخر 6 مباريات له لينضم إلى الصراع على لقب الدوري الإيطالي. ويتطلع ميلان لاستعادة توهجه المحلي عندما يلتقي ليتشي. وتنطلق المرحلة اليوم بمواجهتي ساسوولو مع ساليرنيتانا، وجنوى مع هيلاس فيرونا، على أن يلتقي مونزا مع تورينو غدا.



ألمانيا



يتطلع بايرن ميونيخ لتحقيق فوز كبير عندما يستضيف هايدنهايم غدا السبت في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.



ويحتل البايرن المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن، فيما يحتل هايدنهايم المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط. ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه شتوتغارت في لقاء فض الشراكة عن المركز الثالث الذي يتشاركانه برصيد 21 نقطة لكليهما.



وفي بقية المباريات غدا، يلتقي أوغسبورغ مع هوفنهايم، ودارمشتاد مع ماينتس، وبوخوم مع كولون. وتفتتح الجولة اليوم، حينما يحل فولفسبورغ ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ.



فرنسا



يسعى نيس إلى تعزيز صدارته للدوري الفرنسي عندما يحل ضيفا على مونبلييه اليوم في افتتاح المرحلة الـ 12، فيما يخوض حامل اللقب باريس سان جرمان رحلة محفوفة بالمخاطر إلى رينس غدا بهدف متابعة انتصاراته المحلية ونفض غبار خسارته القارية على يد ميلان الايطالي 1-2 الثلاثاء.



بدوره، يحل موناكو الثالث مع 23 نقطة ضيفا على لوهافر غدا على أمل أن يحقق فوزه الثاني تواليا بعدما كان اسقط بريست 2-0 في المرحلة الماضية.