عقد في العاصمة البحرينية المنامة امس الأول المؤتمر الصحافي الدولي الخاص بأسبوع بريف الدولي للقتال لعام 2023 الذي سينطلق خلال الفترة من 5 الى 16 ديسمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية. وأقيم المؤتمر برعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، واشرف على تنظيم المؤتمر منظمة بريف الدولية بالتعاون مع الاتحادين البحريني لفنون القتال المختلطة والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، ومشاركة رئيس منظمة «بريف» محمد شاهد ورئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد قمبر.



وبهذه المناسبة، قال محمد شاهد «إن البحرين على موعد مع حدث رياضي تاريخي عالمي عندما تحتضن أكبر فعالية لأسبوع بريف الدولي للقتال هذا العام لتزامن موعد إقامته مع احتفالات الأعياد الوطنية للمملكة في ديسمبر المقبل»، مضيفا أن البحرين ستحتضن 3 نسخ من بطولات BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين وهي BRAVE CF 77 وستقام في 5 ديسمبر، BRAVE CF 79 في 8 ديسمبر، وBRAVE CF 80 وتقام في 15 ديسمبر المقبل كما ستشهد الفعالية إقامة النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة.



من جهته، قال محمد قمبر إن البحرين ستحظى بتنظيم النسخة الرابعة لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة، حيث ستكون أول دولة خليجية وعربية تحتضن منافسات هذه البطولة، بعد إقامة النسخة الأولى في سنغافورة، والنسخة الثانية في تايلند والنسخة الثالثة في طاجيكستان، كما ستشهد هذه البطولة إقامة أول نسخة لبطولة آسيا للشباب تحت 18 عاما، مؤكدا أن باب التسجيل لايزال مفتوحا، متوقعا مشاركة أكثر من 17 دولة على مستوى القارة في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي أنهى كل التحضيرات لتنظيم هذا الحدث على أرض البحرين.