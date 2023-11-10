

الرياض ـ خالد المصيبيح



تستكمل اليوم وغدا لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي، ويسيطر لقاء الهلال مع التعاون في الرياض على لقاءات الجولة اليوم، نظرا لأنه يمثل منعطفا مهماً للفريقين، فالهلال



«المتصدر» يسعى إلى تعزيز مركزه، بينما يبحث التعاون «الثالث» عن تقليص فارق النقاط السبع، إضافة الى ان اللقاء سيكون تمهيدا للقائهما الاخر في ربع نهائي كأس الملك، ويعيش الفريقان حاليا أفضل حالاتهما الفنية.



ويقام اليوم لقاء اخر يجمع الاتحاد بأبها في جدة، وفيه يبحث الاتحاد عن الفوز الذي غاب عنه في لقاءاته الخمس الاخيرة ما أدى الى تراجعه في الترتيب وبفارق 11 نقطة عن الهلال، ويدخل لقاء اليوم بعد إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتوس بعد تردي نتائج الفريق، فيما يدخل أبها اللقاء وهو في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة، ويأمل استغلال وضع الاتحاد الحالي.



وتقام غدا ثلاث مباريات أهمها لقاء الوحدة بالنصر في مكة وفي المجمعة، يلتقي الفيحاء التاسع مع الاتفاق السابع وآخر لقاءات الغد يجمع الأخدود والحزم.