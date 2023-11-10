القاهرة - محمد سامي



نجح الزمالك في تحقيق فوز مثير في اللقاء الماراثوني الذي جمعه بفريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022-2023، والذي انتهى بركلات الترجيح 4-3 بعد انقضاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3. وتمكن المدير الفني للمارد الأبيض معتمد جمال التغلب بجدارة على عقبة الغيابات والإصابات في خط الدفاع ما اضطره للاعتماد على محمود علاء الذي شارك مصابا بالعضلة الخلفية وتم استبداله بين شوطي المباراة، ليشارك بدلا منه العائد من الاعتزال محمد عبد الشافي البعيد عن المشاركة لشهور طويلة، وكان للحارس محمد عواد دور كبير بتصديه لركلتي جزاء رجح بهما كفة فريقه.



وبهذا يضرب الزمالك موعدا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي سيكون هو النهائي رقم 21 بين قطبي الكرة المصرية في كأس مصر، والمقرر إقامته يوم 13 مارس المقبل. وفي الدوري المصري، اقتنص الأهلي فوزا قاتلا في الدقائق الأخيرة من لقائه المؤجل من الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين بتوقيع ياسر إبراهيم (33) ومحمد مجدي أفشة (1+90)، فيما أحرز الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار هدف سيراميكا الوحيد.



ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الوصافة، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 7 نقاط في المركز 13. ويستعد الأحمر لمواجهة الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة غدا السبت في تمام السادسة بتوقيت الكويت.