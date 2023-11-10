يستمر صراع الصدارة في الدوري الإسباني لكرة القدم بين جيرونا وريال مدريد مع دخول المسابقة المرحلة الـ 13 لها.



وتستأنف المرحلة بمواجهة جيرونا مع مضيفه رايو فايكانو، و«الملكي» مع مضيفه فالنسيا غدا السبت. ويتصدر جيرونا، مفاجأة الموسم، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.



ويعيش جيرونا موسما استثنائيا، حيث لم يفقد سوى خمس نقاط فقط في أول 12 مباراة بالخسارة أمام ريال مدريد، والتعادل مع ريال سوسيداد. ويمتلك جيرونا أقوى خط هجوم هذا الموسم بتسجيله 29 هدفا مقابل 15 هدفا سكنت شباكه، ويعتمد الفريق بشكل كبير على جهود الثنائي أرتيم دوفبيك ويانغل هيريرا، حيث أحرزا عشرة أهداف وحدهما حتى الآن.



ويطمح جيرونا بقيادة مدربه ميجيل انخل سانشيز مونيوز للبقاء في القمة لأطول وقت ممكن والدفاع عن حقه المشروع عن اللقب الأول في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1930.



من جانبه، يتطلع ريال مدريد للاستفادة من تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والفوز على ضيفه سبورتينغ براجا البرتغالي، والمضي قدما في رحلة البحث عن اللقب المحلي.



ولم يتضح بعد ما إذا كان الحارس الأساسي للنادي الملكي كيبا أريزابالاغا سيلحق بالمواجهة أمام فالنسيا من عدمه عقب تعرضه للإصابة خلال فترة الإحماء التي سبقت المواجهة أمام سبورتينغ براغا، ليشارك الحارس البديل أندري لونين بدلا منه خلال المباراة القارية.



وفي باقي المباريات، يلتقي اتلتيك بلباو مع سلتا فيغو اليوم، على أن يلتقي ألميريا مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع لاس بالماس، وخيتافي مع غرناطة غدا.