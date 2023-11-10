تأهل كل من ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الإيطالي، وريال سوسييداد الإسباني، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، فيما صعب مان يونايتد مهمته بخسارة قاسية 3-4 أمام كوبنهاغن الدنماركي.



وكان مان سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني قد حجزا بطاقتيهما لثمن النهائي الثلاثاء.



في المجموعة الثالثة بلغ ريال مدريد الدور الثاني بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 3-0، تناوب على تسجيلها إبراهيم دياس (27) والبرازيليان فينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).



وحقق ريال مدريد حقق فوزه الرابع تواليا وعزز صدارته في المركز الأول مع 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أونيون برلين متذيل الترتيب 1-1.



كين يتألق



في المجموعة الأولى قاد المهاجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي بتسجيله هدفي الفوز أمام ضيفه غلطة سراي التركي 2-1، فيما قلب كوبنهاغن الدنماركي الطاولة على ضيفه مان يونايتد المنقوص بفوزه عليه 4-3.



وواصل بايرن العلامة الكاملة ورفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن كوبنهاغن الثاني وغلطة سراي الثالث، فيما يقبع يونايتد الذي بات قاب قوسين من الخروج من المسابقة القارية الأم في قاع الترتيب مع 3 نقاط.



على ملعب «اليانز أرينا» في ميونيخ، سجل كين هدفي «البايرن» في الدقيقتين (80 و86)، فيما سجل لغلطة سراي الكونغولي سيدريك باكامبو (90+3).



وفي المباراة الثانية مني مان يونايتد المأزوم بهزيمته الثالثة أوروبيا وبات مهددا بمغادرة دوري الأبطال من الباب الضيق، وجاءت على يد كوبنهاغن الذي ثأر لخسارته خارج دياره 1-0 ذهابا.



وقلب كوبنهاغن الطاولة على ضيفه في شوط أول جنوني شهد تقدم «الشياطين الحمر» بهدفي ابن أكاديمية النادي الدنماركي الوافد الجديد راسموس هويلوند (3 و28).



وشهد اللقاء تحولا جذريا اثر طرد مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 42 بالبطاقة الحمراء بعد خطأ فادح على المدافع إلياس جيلير والعودة إلى «في أيه آر»، لتهتز شباكه بهدفين متتاليين لمحمد اليونسي (45)، البرتغالي ديوغو غونشالفيس (45+9 من ركلة جزاء).



وفي الشوط الثاني منح البرتغالي برونو فرنانديش التقدم ليونايتد (69 من ركلة جزاء)، إلا أن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عن طريق لوكاس ليراير (83)، قبل خطف هدف الفوز عبر الشاب البديل ابن الـ 20 عاما السويدي روني باردي (87).



وفي المجموعة الرابعة، أهدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر فوزا ثمينا على حساب مضيفه سالزبورغ النمساوي 1-0، ومنحه التأهل إلى ثمن النهائي رفقة ريال سوسييداد الفائز على بنفيكا البرتغالي 3-1.



وعلى ملعب «ريد بول أرينا»، أحرز لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ليرفع إنتر وصيف المسابقة الموسم الماضي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريال سوسييداد.



وتجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط، وودع المسابقة القارية قبل جولتين من اختتام دور المجموعات رفقة بنفيكا.



وبفوز إنتر، ضمن سوسييداد الذي كان فاز ذهابا على بنفيكا في عقر داره 1-0، مقعده في ثمن النهائي بتجديد فوزه على ضيفه بنفيكا.



وفي المجموعة الثانية، بات أرسنال الإنجليزي على أبواب بلوغ ثمن النهائي بفوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني 2-0، فيما فاز إيندهوفن الهولندي على لانس الفرنسي 1-0، ليتصدر «المدفعجية» الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن إيندهوفن ولانس، فيما يحتل الفريق الأندلسي المركز الأخير برصيد نقطتين.



تن هاغ يلوم التحكيم



حمل مدرب مان يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تن هاغ، القرارات التحكيمية جزءا من مسؤولية خسارته المفاجئة على أرض كوبنهاغن الدنماركي 3-4 في دوري أبطال أوروبا، لكنه لايزال يرى إيجابيات في التشكيلة التي وضعت نفسها في مهمة معقدة لبلوغ دور الـ 16.



ولم يكن تن هاغ سعيدا لمنح كوبنهاغن أول هدفين وطرد راشفورد، وقال «لعبنا بشكل جيد حتى البطاقة الحمراء. الطرد غير كل شيء. ثم تلقينا هدفين غير صحيحين».



تابع المدرب «ليس فقط أمام كوبنهاغن. نحن في موسم يتعين علينا التعامل مع عدة قرارات ضدنا». رغم ذلك، قال تن هاغ «رأيت الكثير من الإيجابيات من هذه المباراة، لكن في النهاية فقدنا بعض التركيز».