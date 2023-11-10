

Migration



تحاول عائلة من البط إقناع والدهم - الذي يبالغ في حمايته لهم - بالذهاب في مغامرة ملحمية لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر. الفيلم إخراج كل من: بينجامين رينير وجويلو هومسي، بطولة: إليزابيث بانكس، أوكوافينا، كارول كين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 7 ديسمبر المقبل.





Thanksgiving



تدور الأحداث في إطار من الرعب حول قاتل يقوم بصناعة رسومات النحت الخاصة به عن سكان بلدة، ما يثير العديد من التساؤلات والضجة عندما يأتي يوم عيد الشكر في كل سنة.



الفيلم إخراج: إيلي روث، بطولة: جينا جيرشون، ميلو مانهايم، باتريك ديمبسي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 7 ديسمبر المقبل.