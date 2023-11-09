أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي عمق العلاقات التي تربط بين الكويت ورومانيا وتمتد لنحو 60 عاما وأهمية تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية والصحية والثقافية والعسكرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير معرفي لـ«كونا» عبر الهاتف بمناسبة رئاسته الجانب الكويتي في الجولة السادسة من المشاورات السياسية الثنائية الكويتية ـ الرومانية التي انعقدت بالعاصمة الرومانية (بوخارست).

وقال السفير معرفي إنه تم خلال المشاورات التي ترأسها من الجانب الروماني وزير الدولة للشؤون الثنائية العالمية والاستراتيجيات الديبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية ترايان هريستا تناول قضية مصير المواطن الكويتي المفقود محمد البغلي الذي فقد منذ عام 2015 إذ تم نقل تقدير الكويت لجهود السلطات الرومانية في هذه القضية وأهمية استمرار جهود البحث لمعرفة مصيره.

وأوضح أنه تمت كذلك مناقشة المستجدات الحالية في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.

وأضاف أنه تم أيضا بحث موضوع إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.

وأشار إلى أن المشاورات شهدت كذلك بحث تطورات الأحداث في قطاع غزة وأهمية وقف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب وضع حل مستدام وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية.

وذكر أنه تم التأكيد أيضا على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هريستا أكد من جانبه حرص رومانيا على تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات.