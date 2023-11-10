عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت صباح يوم الأربعاء الماضي بمقر المركز في مبنى الغرفة، اجتماعه الختامي لهذا العام برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة النصف، وبحضور أعضاء المجلس.



واستعرض المجلس تقرير المركز عن الفترة من شهر يناير إلى نهاية شهر أكتوبر لعام 2023 بما يتضمنه من محاور مختلفة، حيث أشرف المجلس من خلال هذا الاجتماع على أعمال المركز وانطلاق الموسم الثقافي الجديد، وتناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض خلالها الأنشطة العلمية من فعاليات وبرامج تدريبية وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق، التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي تجاوز إجمالي المطالبات فيها 200 مليون دولار تقريبا.



كما ناقش المجلس البرنامج الثقافي لعام 2024، حيث استعرض مرتكزات خطة العمل ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة، والتي تتنوع بين مؤتمرات دولية وورش عمل إقليمية وبرامج تدريب ودورات محلية.



ويأتي ذلك في إطار رفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات والمؤسسات، وذلك في ظل التزايد المطرد في أعداد طلبات التوفيق والتحكيم منذ تاريخ إنشائه عام 2000 والتطور الهائل في البرامج التدريبية المقدمة والقضايا المعروضة على المركز وتنوعها.



من جانب آخر، قال أسامة النصف إنه من خلال استعراض تقرير الأداء السنوي للمركز في الأعوام السابقة تظهر زيادة في الإقبال، وتتضح أهمية هذا التطوير للمحافظة على هذا الإنجاز واستمرار التقدم في ظل انفتاح ونمو اقتصادي متسارعين وثقافة تولي التحكيم التجاري أهمية بالغة.



وأضاف النصف أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعاليات وأنشطة المركز، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت، وذلك يأتي بمواكبة المركز بتحديث وتطوير مقره والذي يتميز بمساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلف، فضلا عن قاعات التحكيم المجهزة بكافة الإمكانات التكنولوجية لعقد جلسات التحكيم عن بعد إلكترونيا.



يذكر أن المركز كان قد عقد عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة وبصدد توقيع اتفاقيات تعاون أخرى مع جهات مختلفة، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات محاور أساسية للعمل المشترك وإقامة البرامج التدريبية والإطلاع على القضايا القانونية المستجدة في الساحة المحلية والإقليمية المتعلقة بالتحكيم.



تجدر الإشارة إلى أن المركز سيعقد دورة تدريبية بعنوان: «الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات» على مدار يومين في الفترة من 19-20 نوفمبر 2023 ويحاضر فيها د.رشا علي الدين - أستاذ القانون الدولي الخاص كلية الحقوق جامعة المنصورة، حيث تتضمن الدورة التعريف بالوساطة وأنواعها وتوضيح دور الوسيط ومهاراته، والخطوات الرئيسية في عملية الوساطة وكيفية إدارة النزاع، مع تقديم تطبيقات عملية توضح كيفية تطبيق مفاهيم الوساطة في سياقات مختلفة.