هالة عمران



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2023 - 2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات «أبناؤنا في الخارج» وقدرها 150 دولارا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال حتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.



وحددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر 2023.



وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:



إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط الخاص بالوزارة، وإنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.



وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر، وسداد مبلغ 150 دولارا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبيق الشروط والأحكام، وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات، والمتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الإلكتروني.



وأوضحت الوزارة أنه في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسؤولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.



وفيما يخص عنوان الإدارة العامة للامتحانات فهو، 16 شارع أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب.



وفي حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.



كما يجب على ولي الأمر حساب سن الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.