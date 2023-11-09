استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري المدير العام للمجموعة الخاصة بالعدالة بين الجنسين في منظمة الاسكوا مهريناز العوضي بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة د.مريم العازمي.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك منها مشروع قياس التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ومشروع الحماية الاجتماعية.



وأشاد وكيل وزارة الشؤون بجهود منظمة الإسكوا والتعاون المثمر مع الكويت، وحرصهم على تبادل المعلومات وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا الى ان الوزارة تنشط في مجال الحماية الاجتماعية وتسعى دائما لتمكين المرأة على وجه الخصوص وتشجيعها على العمل في الأعمال متناهية الصغر كالمشاريع المنزلية الصغيرة، وتوفير المواد الأولية والأماكن المخصصة لعرض المنتجات كمشروع «من كسب يدي».



ومن جانبها، بينت العوضي أهمية العمل المشترك بين الجهتين في مجال الحماية الاجتماعية ورفع الكفاءات الموجودة في سوق العمل عن طريق تدريب الموظفين وتقديم كورسات مكثفة تساعد على تطوير أدائهم.