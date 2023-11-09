عواصم ـ وكالات: دان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت الڤيديو الذي بثته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لرهينتين قالت إنها تحتجزهما في غزة، معتبرا أنه «إرهاب نفسي».



وجاءت تصريحاته للصحافيين بعد نشر حركة الجهاد الإسلامي مقطع ڤيديو لامرأة في السبعين من عمرها وفتى يبلغ من العمر 13 عاما محتجزين لدى الحركة الفلسطينية بعد خطفهما من إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.



وقال أبوحمزة، المتحدث باسم «سرايا القدس»، الجناح العسكري للحركة، في شريط مصور، إن الحركة مستعدة للإفراج عن المرأة السبعينية والفتى البالغ 13 عاما «لأسباب إنسانية وصحية».