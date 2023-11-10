أدت التوترات في الشرق الأوسط، الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى ارتفاع الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات في الشركات المتعلقة بالمعدن الثمين، مثل شركات التنقيب والمعادن الثمينة.



ويعتبر «مورغان ستانلي» بدوره أنه الآن الوقت المناسب لشراء الأسهم المرتبطة بالذهب.



والجدير بالذكر أن أداء أسهم الذهب كان أقل من أسعار الذهب بنحو 20% في الأشهر الـ 3 الماضية، حسبما كتب محللو البنك الاستثماري، في مذكرة بتاريخ 2 نوفمبر. وأضافوا أن ذلك يمثل «فرصة للتعرف على هذا القطاع».



ووصف «مورغان ستانلي» الاستثمار في بعض الأسهم المتعلقة بالمعدن الأصفر بأنها فرصة «ذهبية».



وبحسب تقرير لـ «CNBC» الأميركية، من بين الشركات التي يعتبرها «مورغان ستانلي» بأنها فرصة استثمارية جيدة هي كل من «إنديفور» للتعدين البريطانية وشركة «Evolution Mining» الأسترالية و«Regis Resources» ومجموعة «Zijin» الصينية.



ورفع البنك الأميركي تصنيفه لجميع أسهم الشركات المذكورة إلى «وزن زائد في المحفظة».