كشفت بيانات رسمية عن انخفاض إجمالي صادرات 7 دول عربية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي: المملكة العربية السعودية، العراق، الإمارات، مصر، قطر، الكويت، والبحرين، وذلك بنسبة 8.6% خلال سبتمبر الماضي إلى 3.51 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.84 مليارات دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.



واحتلت صادرات الكويت إلى أميركا المرتبة السادسة بين القائمة، حيث بلغت قيمتها في سبتمبر 162 مليون دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 51 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة واردات الكويت من الولايات المتحدة نحو 252 مليون دولار، مقارنة بـ 349 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، التي اطلع عليها «مباشر»، فإن قيمة واردات تلك الدول من الولايات المتحدة خلال الفترة بلغت نحو 5.127 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.064 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وسجل الفائض التجاري بين الدول السبعة بقيمة 1.612 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر 2023، مقابل عجز بقيمة 219 مليون دولار في الفترة نفسها المماثلة من عام 2022.



وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر سبتمبر 1.476 مليار دولار مقارنة بـ 1.8 مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة واردات السعودية من أميركا خلال الشهر التاسع نحو 1.746 مليار دولار، مقارنة بـ 993.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



ويليها العراق بصادرات إلى أميركا تجاوزت 760 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الشهر نفسه من العام الماضي نحو 755 مليون دولار، ووصلت قيمة واردات العراق من الولايات المتحدة نحو 275 مليون دولار، مقارنة بـ 72.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وفي المرتبة الثالثة تأتي صادرات الإمارات لأميركا بقيمة 584 مليون دولار، مقابل 143 مليون دولار في الشهر المماثل من 2022، وبلغت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 1.924 مليار دولار، مقارنة بـ 1.887 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



واحتلت صادرات مصر إلى أميركا المرتبة الرابعة، وبلغت قيمة صادراتها في الشهر نفسه بنحو 232 مليون دولار، قياسا على 226 مليون دولار في سبتمبر 2022، وسجلت مصر واردات من الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي نحو 322 مليون دولار، مقارنة بـ 276 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وجاءت بالمرتبة الخامسة قطر التي بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر التاسع من العام الحالي 184 مليون دولار، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 143 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من الولايات المتحدة نحو 538 مليون دولار، مقارنة بـ 387 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وجاءت في المرتبة الأخيرة البحرين التي بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر التاسع من العام الحالي بنحو 117 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بالفترة نفسها من العام السابق 164 مليون دولار، ووصلت قيمة واردات البحرين من الولايات المتحدة نحو 70 مليون دولار، مقارنة بـ 98.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.