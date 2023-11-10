استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري. كما استقبل السعدون الطالبة الكويتية جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل، برفقة والدها جابر الشريف، مثنيا على جهودها وتميزها، متمنيا لها التوفيق والنجاح. وبعث الرئيس السعدون ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة خالد بن هلال المعولي، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى في السلطنة. وأشاد السعدون بفترة رئاسة المعولي السابقة لمجلس الشورى، مؤكدا على استمرار مزيد من التعاون بين البرلمانين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد له في حمل الأمانة.