شريف حمدي



ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع، على وقع عمليات شراء شملت العديد من الأسهم بالسوقين الأول والرئيسي، في ظل حالة من التفاؤل تسود بين أوساط المتعاملين مع إفصاحات النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.



وجاء ارتفاع مؤشرات البورصة ترجمة لحالة الثقة بالفرص المتاحة بالسوق بعد تحقيق الكثير من الأسهم لمستويات سعرية مشجعة على الشراء بعد موجة من الانخفاضات، حيث تمثل الأسعار التي آلت إليها كثير من الأسهم فرصا سانحة لاقتنائها وإعادة بناء مراكز استثمارية جديدة، وهو الأمر الذي أعاد الزخم الشرائي إلى السوقين الأول والرئيسي على حد سواء.



وعلى إثر ارتفاع مؤشرات السوق والإقبال على الشراء، ارتفعت القيمة السوقية 340 مليون دينار بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 39 مليار دينار ارتفاعا من 38.668 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما انخفضت سيولة السوق بنسبة 10% تقريبا بمحصلة بلغت 197 مليون دينار بمتوسط يومي 39 مليون دينار تراجعا من 218 مليون دينار بمتوسط يومي 43 مليون دينار الأسبوع الماضي، وكان الإقبال لافتا على أسهم البنوك والشركات التي أفصحت عن نتائج التسعة أشهر، أما لجهة أحجام التداول فشهدت ارتفاعا بنسبة 1.6%، بكميات 735 مليون سهم مقابل 723 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع في أداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% بمكاسب بلغت 62 نقطة ليصل إلى 7233 نقطة ارتفاعا من 7171 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.9% بإضافة 50 نقطة ليصل إلى 5370 نقطة ارتفاعا من 5320 نقطة، كم ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.8% بتحقيق مكاسب 57 نقطة ليصل إلى 6590 نقطة ارتفاعا من 6533 نقطة.



في سياق آخر، ارتفعت قيمة تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول خلال التعاملات الأسبوعية إلى 1.6% مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث بلغت ملكيات الأجانب 4.72 مليارات دينار، مقارنة مع 4.64 مليارات دينار الأسبوع الماضي.



وطبقا لأرقام نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 8 الجاري، استقرت ملكيات الأجانب في أسهم 17 شركة وبنكا، فيما ارتفعت نسب الملكيات في أسهم 7 شركات وانخفضت في عدد مماثل.