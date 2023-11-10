

عقاب الخدم



مكاتب العمالة المنزلية تأتي إلينا بالخدم، وبعد فترة يتركون العمل ويعملون في أماكن أخرى بعد أن نكون دفعنا أموالا مقابل استقدامهم للمكتب، فهل يجوز لنا ضرب الخدم بسبب هروبهم؟



٭ لا يجوز التعدي على الخدم بحجة أنهم تركوا المنزل أو يرغبون في تركه، فالعقود الموجودة، هي عقود متى ما التزموا بها يأخذون المقابل، وما لم يلتزموا بها لا يأخذون المقابل، هناك عقد بينك وبين المكتب يوفر لك خادمة أخرى، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعدى على الخادم بالضرب أو بالشتم، أو بأي أسلوب من أساليب التعذيب لأن هناك عقودا وتطبق هذه العقود أو تشترط من البداية عقودا معينة، حيث إنك تأخذ مبلغا معينا أوغيره، ولا تلجأ للعقوبات البدنية أو السباب أو نحو ذلك.



كتابة السيناريوهات



هل تجوز كتابة السيناريوهات للمسلسلات التلفزيونية وكتابة المسرحيات أم لا؟ وقد تكون بمقابل مادي؟



٭ ما يتعلق بكتابة السيناريوهات والنصوص المسرحية وغيرها، هذه الكتابة إن كانت هادفة ليس فيها مخالفات شرعية مثل المسرحيات التي يقوم بها بعض الإخوة، وأعرف بعضهم، يحاول أن يقدم الشيء الذي يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية والأخلاقيات والقيم النبيلة، ويكون مليئا بالقيم مثل الصدق والأمانة، والمثابرة وإعانة الكبير، وحقوق الجار، والحفاظ على الصلاة، وغيرها من الأمور. فإذا كانت كل الضوابط الشرعية موجودة فلا إشكال في ذلك، أما إذا كانت بالصورة التي انتشرت في عصرنا الحالي، والموجودة، والغالبة للأسف، والتي تكثر فيها المخالفات الشرعية، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها أبدا.



من ترك الصلاة وعاد ملتزماً



رجل لم يكن يؤدي الصلاة عمدا في أيام سابقة من حياته، ولكنه تاب، والتزم بصلاته، إلا أنه من المستحيل عليه أن يتذكر الأيام التي لم يصلها، فما الكفارة في ذلك؟



٭ إذا كان قد ترك الصلاة عمدا صلاة أو صلاتين، فإن عليه أن يؤديها قضاء، أما إذا كان الترك لسنوات، فالعلماء قالوا عليه إن يستأنف، ويكثر من السنن، لعل الله يغفر له.



رعاية الوالدة



أنا مسافرة خارج البلاد ولست موجودة بجوار أمي وهي مريضة، وكانت أختي تراعيها ولكن بسبب ظروف زوجها وأبنائها لم تعد تهتم بوالدتي، فهل علي وزر في عدم مراعاتها والوجود بجانبها؟



٭ يجب عليكم تقسيم الأدوار، بمعنى أنت تقومين بتوفير المبلغ، وما تحتاج إليه والدتك من الدواء وتقوم أختك بالمباشرة والمراعاة لوالدتك، إذا كانت أختك مشغولة بمشاكل أو بارتباطات فقومي بتوفير من يقوم بخدمة والدتك، أنت وجودك هنا بعيدة لا تستطيعين مباشرة الخدمة ولكن تستطيعين أن تشتري أوقات الآخرين بالأموال التي تملكينها، بحيث أنك تفرغين ممرضة أو خادمة تقوم بمراعاة والدتك، أوأختك الثانية الموجودة هناك تقوم بالرعاية، فتقسم هذه الأدوار. فإذا ذهبت أنت إلى هناك من سيقوم بالنفقة، ومن سيقوم بتوفير المبالغ لشراء الأدوية، أعتقد أن برك بها يكون من خلال إرسالك الأموال وتفريغ من يقوم بخدمتها للقيام بشؤونها.