اليوم بين يدي الحواميم، وسبق الكلام على الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، افتتح الله عز وجل بها في مواضع منها شرف القرآن، وفيها تحدى أهل اللسان أن يأتوا بمثلها، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها الى الله ولم يفسروها، ومنهم من فسرها، واسم السورة «الزخرف»، وأسماء الآيات توفيقية، يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن حقيقة الدنيا وأن الدنيا زينة زائلة، ولو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء كما جاء في الحديث. (والكتاب المبين) أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظا ومعنى لكل ما يحتاج اليه العباد من أمور الدنيا والآخرة (إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم تفهمون معانيه وحججه، وهو قرآن علي القدر، حكيم الوصف، لا تبديل له ولا تحويل في قدره وشرفه، محكم لا اختلاف فيه، (وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم) لعلي القدر، حكيم الوصف، لا تبديل له ولا تحويل، انه في اللوح المحفوظ لدينا لشرفه ومكانته.



رحمة الله تعالى



(أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوماً مسرفين)، في الآية بيان رحمة الله عز وجل بالإنسان لا يتركه أو يعرض عنه، ويترك إنزال القرآن إليكم لأجل أغراضكم وعدم انقيادكم وإسرافكم في عدم الايمان به، فمن رحمة الله بالخلق أن أتم عليهم نزول القرآن ولم ينقطع نزوله بكفر الكافرين. (وكم أرسلنا من نبي في الأولين)، يقول الله عز وجل مسليا قلب نبيه: كثيرا من الأنبياء ارسلنا في القرون الأولى التي مضت قبلك يا محمد، يصف الله حال الأقوام السابقة، فالاستهزاء صفة أهل الباطل، ما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك ويكذبون كل نبي ويسخرون منه.



الاعتبار بقصص الأمم السابقة



(فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين)، فأهلكنا من كذبوا رسلنا وكانوا أشد قوة وبأسا من قومك يا محمد، ومضت عقوبة الأولين أن أهلكوا بسبب كفرهم وطغيانهم واستهزائهم بأنبيائهم، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم.



قدرة الله تعالى على الخلق



(ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم)، يأتينا الله عز وجل بصفته ليربي المهابة في القلوب، فيقول ولئن سألت ـ يا محمد ـ هؤلاء المشركين من قومك من خلق السموات والأرض ليقولن: خلقهن العزيز في سلطانه، العليم بهن وما فيهن من الأشياء، لا يخفى عليه شيء.



هدية ربانية



(الذي جعل لكم الأرض مهدا.. الآية)، من فضل الله تعالى على الانسان أن مهد له الأرض وجعلها فراشا وبساطا، يسهل لكم فيها معيشتكم لكي تهتدوا بتلك السبل والطرق والممرات الى مصالحكم الدينية والدنيوية.



(لعلكم تهتدون)، هدية ربانية وهداية لهذه القلوب التي تمشي على الأرض.



فكما يحيي الأرض بالمطر يحيي القلوب بحسن النظر



(والذي نزّل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون)، يخاطبنا الله تعالى بالعقل انظر أيها الإنسان إلى هذا الكون المنظوم، من نعمه أن ينزل الماء بقدر، ليس طوفانا فنغرق ولا ناقصا عن الحاجة حتى يكون مناسبا لمعيشتكم ولأنعامكم، فأحيينا بالماء بلدة مقفرة من النبات، كما اخرجنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من هذه البلدة الميتة نباتا وزرعا، (وكذلك تخرجون) تخرجون أيها الناس من قبوركم بعد فنائكم، والله تعالى ينبه بإحياء الأرض على إحياء الاجساد يوم المعاد بعد موتها، فقال (كذلك تخرجون) وكذلك كما يحيي الله الارض بالمطر، يحيي القلوب بحسن النظر.



الدنيا زينه



في سورة «الزخرف»، يخبرنا الله تعالى بأن هذه الدنيا زينة زائلة وفتنة للإنسان، والدنيا هيئة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن زينة الدنيا قد تفتن الانسان، لذلك على الانسان دوما ان يكون مراجعا لنفسه، والله أعطاك الخيار، فعليك ان تختار الباقية، فتذكر أيها الإنسان حجم الحياة الدنيا من الآخرة، فإن كل ما في الدنيا من زخرف ومن ذهب وفضة وغيرهما من المتاع ما هو الا زائل، ولن تكون الجنة في الآخرة والعاقبة الحسنة الا لمن آمن بربه وأقام حدوده وابتعد عن نواهيه.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)