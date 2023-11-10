بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري الاثنين المقبل اقتراح المحري بشأن تعديل بند 7 من لائحة الإعلانات وتضمن الاقتراح التالي:



صدر القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات ونص البند 7 من أ/ رابعا من المادة 15 من هذه اللائحة، على ان اعلانات الوكالات وساريات الاعلانات التي تقام خارج حدود المحل تقتصر على المناطق الصناعية، وأنه يجوز للبلدية ان تصرح بإقامتها امام المحلات المستقلة بذاتها شريطة ان تكون غير متصلة بمحلات اخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.



ومن حيث إنه اصبح من المفيد والمجدي اضافة نشاط اعلانات الوكالات وساريات الاعلام الى الجمعيات التعاونية ايضا وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة فإننا نقترح تعديل البند 7 من أ/ رابعا من المادة 15 من لائحة الاعلانات ليكون نصه كالتالي:



7 - تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعيـــة والجمعيـــات التعاونية، ويجوز للبلدية ان تصرح بإقامتها امام المحلات المستقلة بذاتها شريطة ان تكون غير متصلة بمحلات اخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية.



وتضمن جدول الأعمال الردود على اسئلة الاعضاء والتي تشمل الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا، حيث تضمن رد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس التالي: انه تمت دراسة تطوير جزيرة فيلكا ضمن المخطط الهيكلي الرابع، حيث تضمنت هذه الدراسة منتزها تابعا للمشروعات السياحية ومرفأ (harbor) للركاب وبعض الأنشطة التجارية التي تدعم السياحة في الجزيرة، وستخصص بعض الأنشطة الثقافية مثل المواقع التاريخية والأثرية في الجزيرة.



علما انه تمت مخاطبة المجلس البلدي سابقا بـ «الدراسة المعززة لجزيرة فيلكا» والتي بدورها عززت الدراسة السابق اعتمادها بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ف17/167/6/2001».



ويتضمن جدول الأعمال التالي: الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة، وآخر بشأن تطبيق لائحة الإعلانات، كذلك الرد على سؤال العضو م.فرح الرومي بشأن إجراءات إصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي»، وآخر بشأن عقود النظافة، والرد على السؤال المقدم من العضو م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء، كذلك الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن جسور المشاة المغلقة، والرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن اسئلة تخص عدم استكمال مراحل تنفيذ مشروع قسم الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في محافظة الجهراء، والرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة، والرد على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء الهدم والبناء وكذلك روتين عملية النظافة في العاصمة، والرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن المخطط الهيكلي الرابع للكويت، والرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية بلدية الكويت لمنطقتي المرقاب والصوابر، والرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين، وسيطلع المجلس على اقتراحات الأعضاء لإحالتها الى الجهاز التنفيذي للدراسة وتشمل الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل ومخرج على شارع 9، قطعة 6، منطقة عبدالله المبارك.



عبدالله المحري