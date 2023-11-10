أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن افتتاح فرعها الجديد الدائم في مجمع الأفنيوز المرحلة الأولى - بوابة رقم 4، أمس الخميس، لخدمة جميع فئات المراجعين من متقاعدين ومؤمن عليهم ومستحقين.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الفرع الجديد يقدم مجموعة محددة من الخدمات الأكثر طلبا كالمعاش المقدم وإدخال الوكالات وتحديث البيانات والرد على الاستفسارات وسداد المبالغ المستحقة وعدد من الخدمات المهمة الأخرى، ويستقبل المراجعين من الثامنة صباحا حتى الـ 12 والنصف ظهرا.



وأكدت اهتمامها بتيسير معاملات المراجعين لتكون قريبة منهم، لافتة إلى أنه تم افتتاح الفرع في مجمع الأفنيوز تحديدا كونه يحظى بإقبال واسع من شرائح المجتمع المختلفة.



وأوضحت أن هذا التوسع يعد جزءا من جهود تطوير شبكة الفروع وإعادة تهيئتها والنظر في دورها على المدى البعيد، في حين تقوم التأمينات بتقديم أكبر قدر من الخدمات إلكترونيا لتوفر على عملائها تكبد عناء المراجعة، إلا أن وجودها ضروري لإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي أو للرد على الاستفسارات مما تحرص التأمينات على تأديته.