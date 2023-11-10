أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حفل تكريم لـ 100 معلم وتربوي اجتازوا دورات برنامج التطوير المهني الرائد للمعلمين في الكويت الذي ينظمه المركز بالتعاون مع منصة «أعناب» السعودية وكلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.



وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي، في تصريح صحافي خلال حفل التكريم، إن المعلمين المكرمين اجتازوا الدورة التي تعد أولى ثمار اتفاقية التعاون بين المركز والمنصة لتقديم برنامج رائد يشمل دورتين رئيسيتين هما: دورة التفكير المرن ودورة مستويات المساعدة.



وأوضح أن الهدف تدريب 100 معلم مرشح من الكويت على برامج جامعة هارفارد العالمية على منصة أعناب والمترجم والمعتمد باللغة العربية من كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.



وأضاف الحميضي ان هذا التعاون يمثل محطة مهمة في رحلة تطوير التعليم في الكويت ويعزز التزام المركز ومنصة أعناب بتقديم تجارب تعليمية مبتكرة ومؤثرة للمعلمين، مما سيكون له تأثيره الفعال والنوعي على الطلبة متلقي تلك المناهج فضلا عن مساهمته في رفع مستوى التعليم وتطوير قدرات المعلمين، ما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي عموما.



وأوضح الحميضي أن البرنامج يقدم دورات معتمدة من هارفارد باللغة العربية، كما يخدم قسم التعليم المهني أكثر من 16 ألف مختص في التعليم حول العالم.



من جانبه، أكد مدير عام المركز ندا الديحاني أن التعاون مع «أعناب» فرصة مهمة لتعزيز التنمية المهنية للمعلمين في الكويت وتوفير فرص تعليمية متميزة تعكس أحدث المنهجيات والأساليب التعليمية الحديثة، مما يؤدي إلى إثراء روح الموهبة والإبداع من المعلمين لطلبتهم في مختلف المراحل التعليمية والتربوية.



من جانبها، ذكرت الرئيسة التنفيذية لمنصة «أعناب» د.منيرة جمجوم أن التعاون الاستراتيجي الناجح بين المنصة والمركز كان البادرة الأولى لنا في الكويت التي تكللت بالنجاح باجتياز نسبة عالية من المعلمين الكويتيين الذين أبدوا تفاعلا ومثابرة عالية بإتمام دورتي كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.