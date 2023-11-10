اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «النشرات الإخبارية المتلفزة» الذي شارك فيه عدد من منتسبي الوكالة والهيئة العامة للشباب.



وقال مقدم البرنامج د.بسام الجزاف إن أهمية البرنامج تكمن في مواكبة التطور في العمل الإعلامي للمؤسسات التي باتت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كوسائل إعلامية لإيصال رسائلها إلى الجمهور من خلال فيديوهات مصورة مما يستدعي تدريب كوادرها على طريقة الإلقاء وقراءة النصوص.



وأضاف الجزاف أن البرنامج اشتمل على عدد من الموضوعات منها التدريب على جمع المعلومات للنشرات الإخبارية وتحريرها وتقديمها بطريقة عملية باستخدام معدات تحاكي المعمول به في استديوهات الأخبار مثل «الأوتوكيو» والميكرفونات والكاميرات.



وتطرق البرنامج الذي انطلق يوم الأحد الماضي، إلى أساسيات الصحافة التلفزيونية وتقنيات جمع المعلومات للأخبار التلفزيونية وبناء الخبر وبنية القصة الخبرية وكيفية تنظيم المحتوى للنشرات الإخبارية، كما تناول تحرير الفيديو والصوت للنشرات الإخبارية وقراءة التقارير الإخبارية والتفاعل مع القصة والتمثيل والأداء أمام الكاميرا.