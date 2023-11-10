الباقر: استمرار الشراكة مع «الغوص» انسجاماً مع إستراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك



واصل بنك الكويت الوطني دعمه لفريق الغوص الكويتي، وقد تمكن فريق الغوص وفريق المتطوعين من بنك الكويت الوطني من انتشال سفينة خشبية تزن 30 طنا من نقعة الفحيحيل.



وفي هذه المناسبة، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن هذا الدعم لفريق الغوص هو من ضمن أولوياتنا في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتي تتمثل في أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها.



وأضاف الباقر: نفخر بمواصلة دعم فريق الغوص الكويتي في مبادراته وأنشطته للحفاظ على البيئة للعام الثاني على التوالي. كما أن هذه الشراكة مع فريق الغوص تأتي انسجاما مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك الوطني والتزامنا تجاه البيئة والذي تتم ترجمته من خلال إطلاق هذا النوع من الشراكات مع الجهات البيئية المحلية.



وتابع: نتطلع بشغف لنكون جزءا من هذا المشروع البيئي ولابد من الإشادة والتنويه بمهارات هذا الفريق الوطني الذي نعتز به وبدوره في تنفيذ مشاريع بيئية جادة ونشرها لزيادة الوعي البيئي محليا وعالميا.



ويحافظ بنك الكويت الوطني على موقعه كأكبر المساهمين في خدمة المجتمع الكويتي ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك. ويأخذ البنك الوطني على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامه بإطلاق البرامج والمبادرات الضخمة في عدة مجالات وفي مقدمها التعليم والصحة والبيئة.



وتأتي عملية إنقاذ السفينة لتسلط الضوء على أهمية وضرورة التزام الصيادين بالقوانين والنظم الخاصة بالرسو داخل النقعة لتحاشي التلوث البحري الضار للبيئة البحرية ولإبقاء النقعة نظيفة كواجهة تراثية بحرية.



وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسه، ساهم فريق الغوص الكويتي في حماية وإعادة تأهيل عالم الأحياء المائية في الكويت من خلال مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك توثيق وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيف الشواطئ، وإنشاء مستعمرات للأسماك، بالإضافة الى رفع السفن والقوارب الغارقة.