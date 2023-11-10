حياة: «سينسكيب» تفتخر بالشراكة مع «AIU».. والمهرجان فرصة للمهتمين بصناعة السينما



آلاء خليفة



لليوم الخامس على التوالي، استمرت فعاليات المهرجان السينمائي السنوي الثاني الذي تنظمه الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) بالشراكة مع شركة سينسكيب، وذلك في الحرم الجامعي بالجهراء، حيث تم عقد محاضرتين قدم الأولى الفنان الكويتي «سيود» والثانية قدمتها غالية حياة.



وفي البداية، تحدث الفنان «سيود» عن الكوميديا، موضحا أن لها أنواعا عدة منها high comedy and low comedy، لافتا إلى انه في آخر 15 عاما ظهرت حالة من الهشاشة بسبب أن أي تعليق سلبي يتعرض له الشخص يعتبره تنمرا، مشيرا الى انه من أشد المدافعين عن حقوق النساء في المحتوى الذي يقدمه وان للمرأة حقوقا في المجتمع لابد من احترامها.



وذكر «سيود» ان هناك 4 عناصر أساسية لتحقيق النجاح تتمثل في بذل الجهد المطلوب لإنجاز العمل والعمل بذكاء ومثابرة، مشيرا الى أن تحقيق النجاح يحتاج الى تحد، كما أن الحظ كذلك يعتبر من عوامل النجاح، لافتا الى انه لا يوجد نوع محدد من الموسيقى، والأمر يعود الى ذوق الشخص.



وبين أن هناك مسارح في الكويت تحولت إلى تجارية لجذب الجمهور لمحتوى يجعلهم يحضرون العرض، مؤكدا أن الإنسان يميزه العقل ويميزه كذلك الخيال وهو المخلوق الوحيد الذي يقوم بتأليف قصة وتصديقها، وهذا الأمر غير موجود عند مخلوق آخر، مشيرا الى أن كل إنسان لديه موهبة ولكن البعض لا يتمكن من اكتشافها او انه يتعرض للإحباط من محيط الأهل والأصدقاء، داعيا الجميع إلى الثقة في أنفسهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.



بدورها، أشادت نائب المدير العام للتسويق والبرامج في شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» غالية حياة، بالمهرجان، موضحة انه من أنجح المهرجانات التي تم تنظيمها، معربة عن فخرها بالشراكة التي تجمع «سينسكيب» مع الجامعة الأمريكية الدولية.



وذكرت حياة ان المهرجان أتاح الفرصة للطلبة والمهتمين والراغبين في تعلم فن صناعة السينما، لاسيما انه استضاف شخصيات عدة ومتميزة في مجال الاعلام والسينما خلال فعاليات تصقل المهارات والخبرات ومعرفة الكثير عن صناعة السينما.



من جانبه، أشاد مساعد مخرج علي عادل بتنظيم المهرجان السينمائي، موضحا ان الفن عبارة عن مد جسر ثقافي بين الشعوب.



ولفت عادل في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن صناعة السينما لا تعتمد فقط على المعدات والإخراج إنما تركز أيضا على المحتوى، مشددا على أهمية أن تركز الكويت على إنشاء جامعات تدرس فن وصناعة السينما لخلق أجيال مؤهلة لدخول هذا المجال، لاسيما أن السينما أصبحت مصدر دخل للكثير من الدول، مؤكدا أن الفن يعتبر «القوى الناعمة» وأحد مصادر الدخل للدول، مشددا على ضرورة توفير دعم حكومي وخاص للسينما في الكويت.