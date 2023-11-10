عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا إداريا يقضي بحظر استيراد لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمصنعة والمجمدة ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة ما عدا المعالج حراريا على 70 درجة من الدنمارك ومن بعض المناطق في بعض الولايات في اميركا، وذلك لتفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة، وهي Montana وUtah وSouth Dokata وMinnesota. ووفق القرار، فقد تم رفع حظر عن استيراد جميع لحوم الطيور وبيض المائدة بسبب انتهاء انفلونزا الطيور من بعض الولايات في اميركا وهي New york وNevada، وبحسب القرار تم رفع حظر استيراد لحوم الطيور بسبب انتهاء انفلونزا الطيور وذلك من الارجنتين وإسبانيا والمكسيك.