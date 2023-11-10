وقعت شركة البترول الوطنية وجامعة عبدالله السالم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والأبحاث العلمية والتطوير وتشجيع الابتكار.



وقالت الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية» وضحة الخطيب في بيان للشركة إن المذكرة تؤسس شراكة مستقبلية مهمة مع جامعة عبدالله السالم وستؤدي دورا إيجابيا في مجال البحث والتطوير.



وأضافت الخطيب أن التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع يتطلب الاستعانة بالخبرات الأكاديمية المختصة والاستفادة من أبحاثها العلمية.



من جانبها، قالت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة د.موضي الحمود حسب البيان إن التعاون مع «البترول الوطنية» يجسد نموذجا متميزا يعكس حرص الطرفين على تعزيز مكاسبهما العلمية والمهنية بما يخدم تطلعاتهما المشتركة نحو تحقيق النجاح والريادة على مختلف المستويات لخدمة الكويت وأبنائها.



ووفق البيان جرى توقيع المذكرة في المبنى الرئيسي لشركة البترول الوطنية في مدينة الأحمدي ووقعها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي وضحة الخطيب ومن جانب الجامعة رئيس مجلس الإدارة التأسيسي د.موضي الحمود. وتضع المذكرة إطارا للتعاون بين الجانبين يشتمل على عدة مجالات وأنشطة مثل التدريب الميداني للطلبة وتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس للشركة والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا لناحية تقييم الأفكار وصياغة وتوجيه الأطروحات العلمية وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.