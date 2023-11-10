قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية الذهبية لمعرض الكويت الدولي لمستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجيـــــــة والرياضية، والذي أقيم مؤخرا في أرض المعارض بمنطقة مشرف. وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بدور بوخمسين إننا نسعى دائما في البنك التجاري إلى المشاركة وتقديم الرعاية للفعاليات التي يهتم بها عملاؤنا في مواسم مختلفة وعلى مدار العام، ومن هنا كانت رعاية ومشاركة البنك في هذا الحدث الذي يتميز بتوفير مختلف المعدات البرية والبحرية ومعدات التخييم، حيث وفر للزوار كل اللوازم التي يحتاج اليها العميل خلال موسم التخييم بالإضافة إلى المعدات البحرية المتنوعة. وأوضحت بوخمسين أن فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد استقبل رواد معرض الكويت الدولي لمستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجية والرياضية في أرض المعارض وتم تعريفهم بآخر الخدمات والعـــروض والمنتجـــات المصرفية المقدمة من البنك التجاري الكويتي، وأحدثها عرض تحويل الراتب للعملاء الكويتيين.



وعلى هامش مشاركة البنك في هذا المعرض، حرص البنك التجاري كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، حيث قام فريق المبيعات بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية والمعلومات المالية والمصرفيـــة والنصائـــح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.