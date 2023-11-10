أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: أحمد عبدالحميد الطويل، أمال مبارك محمد شعيبي، عبدالله محمد جمعة كريم، محمد أكرم عوض، أنوار ماجد أمين أحمد، محمد عبدالله محمد العجمي، خالد علي محمد العتيبي، مازن محمد مصطفى الشيخ علي، حسن عباس حسن عطا الله، فازع بدر هايف المطيري.