بيروت - عمر حبنجر



أرجأت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا زيارة كانت طلبتها الى دار الفتوى في بيروت، للقاء مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إلى موعد آخر يحدد لاحقا تجنبا لردود الفعل الشعبية المعترضة على هذه الزيارة، والتي تمثلت بتجمعات أمام الدار وبيانات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحث المفتي دريان على رفض استقبال السفيرة التي تغطي حكومتها المجازر الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان.



وبدأت التحركات الشعبية المعترضة على الزيارة، في الصباح الباكر أمس، وتحركت قوات من الجيش وقوى الأمن الى محيط دار الفتوى، في حي عائشة بكار في بيروت، لضبط الوضع ورفع المحتجون علم فلسطين، إلى جانب شعارات تندد بالهمجية الإسرائيلية في غزة، وانفضت هذه التجمعات عند حلول موعد الزيارة، في الساعة 10:30 صباحا، وتبلغهم تأجيل موعدها.



وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان غاية السفيرة من هذه الزيارة، كما من زياراتها للمراجع الدينية الأخرى، هي توضيح مستجدات الموقف الأميركي مما يجري في غزة والجنوب، ودعوتها إلى «هدنة إنسانية» فضلا عن حرص واشنطن على إبقاء لبنان خارج دائرة النزاع.



المفتي دريان، وإثر تأجيل الزيارة، صرح منددا بالإجرام الإسرائيلي، ومؤكدا على تضامن لبنان وشعبه مع الشعب الفلسطيني. ودعا المفتي دريان في تصريحه الإدارة الأميركية «إلى إيقاف دعمها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط على الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة والشعب الفلسطيني وفرض وقف لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية وتمرير المساعدات الإغاثية لأهالي غزة المنكوبين».



وشدد دريان على أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم والعدالة لا تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بمساجدها وكنائسها لتبقى فلسطين أرض السلام والعيش الواحد في المنطقة.



وحذر المفتي دريان من استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وخرق وانتهاك سيادته، مبديا خشيته «من توسع الإجرام والإرهاب الصهيوني على لبنان وشعبه الذي يقف صفا واحدا ضد ما يحصل في أرضه من إجرام متوحش وهمجي وقتل للأطفال والنساء الآمنين، ونبه من خطورة انزلاق المنطقة نحو حروب إقليمية تهدد مصالح الجميع». وكان وزع بيان، أول من امس، باسم «أهالي بيروت وعائشة بكار خاصة، موجه «إلى كل شريف في لبنان يدعوه لقطع طريق دار الفتوى على السفيرة الأميركية (شيا) قبل موعد الزيارة المحددة في العاشرة والنصف من صباح الخميس.



في غضون ذلك، دعت دار الفتوى في مدينة صيدا لأداء صلاة «الجمعة الجامعة» في الملعب البلدي للمدينة ظهر اليوم «نصرة لغزة العزة»، تعقبها حملة تبرعات لصالح أهالي ومنكوبي المدينة العظيمة، ووزعت الدعوة نفسها في عموم المناطق اللبنانية لإقامة صلاة «الجمعة الجامعة» في المساجد والباحات، اليوم، نصرة لغزة وشعبها الجسور.



محليا، مازالت مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون محور التجاذبات السياسية الداخلية، وتقول مصادر «القوات اللبنانية» ان جولة تكتل «الجمهورية القوية» على الكتل النيابية لاستمزاج رأيها في اقتراح قانون معجل لتأجيل تسريح قائد الجيش ستستكمل، رغبة في توفير غطاء نيابي واسع لهذا الاقتراح.



وردا على تصريح للرئيس نجيب ميقاتي قال فيه: «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة»، اعتبرت المصادر ان في هذا القول تأكيدا صريحا على ضرورة ان يطبخ هذا الموضوع على نار هادئة. وأكدت ان «المعارضة» ستضغط، ابتداء من الشهر المقبل، لإنجاز هذا الملف، قبل شغور مرتقب في المؤسسة العسكرية، بدءا من العاشر من يناير، ويتوافق موقف «القوات» هذا مع ما أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، الأحد الماضي، عن اعتبار قيادة الجيش خطا أحمر.



وتجدر الإشارة إلى ان العقدة في هذا الملف تتمثل في موقف وزير الدفاع موريس سليم، المحسوب على «التيار الوطني الحر»، والذي قالت مصادره امس، انه لا يحبذ حصر التعيين برئيس الأركان وهو مركز شاغر، بل يجب ان يتعداه الى منصب قائد الجيش.



ويعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان التعيينات العسكرية تكون حصرا بيد رئيس الجمهورية، كما ان ما طبق في مصرف لبنان المركزي والأمن العام من إحلال النائب محل الرئيس الأصيل المحال الى التقاعد، يجب تطبيقه بالنسبة لقيادة الجيش. وزير الدفاع نفى في بيان له، امس، صحة المعلومات المتداولة عن تقديمه اقتراحا بتعيين العميد إيلي عقل (ماروني) قائدا جديدا للجيش والعميد حسان عودة قائد اللواء الحادي عشر (درزي) رئيسا لأركان الجيش، والعميد رياض علام (شيعي)، مساعد مدير المخابرات، مديرا لإدارة الجيش، والعميد منصور نبهان (أرثوذوكسي) مفتشا عاما للجيش، معتبرا ان ما نشر هو اجتهاد من وسائل الإعلام والتحليلات وروايات معروفة المصدر، ولا أساس لها من الصحة.



إلى ذلك، التقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي على هامش الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية في الرياض أمس، حيث قال له بوحبيب إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ولوقف الحرب ومنع اتساعها إلى دول الجوار. ولفت بوحبيب كليفرلي إلى ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين.



ميدانيا، وفيما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» ان «حزب الله» «سحب نحو 1500 من عناصره في سورية لاسيما حلب وريف إدلب، لم تغب القنابل ولا المسيرات الإسرائيلية عن محاور الجانب اللبناني من الحدود الجنوبية. واستهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة «الكروم» في أطراف بلدة محيبيب بصاروخ». وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت، في طلعات استطلاعية.