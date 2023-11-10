بيروت - بولين فاضل



فجّرت الفنانة نادين نسيب نجيم مجموعة من المفاجآت خلال حلولها ضيفة مؤتمر «Hia Hub» على هامش فعاليات النسخة الرابعة من «موسم الرياض»، وكشفت في جلسة حوارية بعنوان «البحث عن الحقيقة» عن أنها في صدد اعتزال التمثيل في وقت غير بعيد، لأنها تفضل إنهاء مسيرتها وهي في قمة النجاح، مضيفة باللغة الإنجليزية: «أعتقد أن هذا القرار سيكون قريبا»، من دون أن تحدد المدة بدقة لتتخذ هذه الخطوة «المدروسة» على حد تعبيرها.



وأعلنت نادين أن مسلسل «2024» الذي تخوض به الموسم الدرامي لرمضان المقبل، يقتصر على 15 حلقة فقط، إذ لم تستطع إعطاء الوقت الكافي لعمل من 30 حلقة بسبب انشغالها بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها.