عبدالعزيز جاسم



بروح معنوية عالية، يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة بعد انضمام لاعبي العربي والكويت الذين غابوا عن الحصة التدريبية الأولى أول من أمس نظرا لمشاركتهم في كأس الاتحاد الآسيوي، حيث شهدت التدريبات تواجد 9 لاعبين، بينما غاب شبيب الخالدي المحترف في فريق حتا الإماراتي، على أن ينتظم اليوم أو غدا على أقصى تقدير.



عامل الوقت



ويسعى مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو، إلى استغلال عامل الوقت من أجل عمل توليفة مناسبة قبل مواجهة الهند الخميس المقبل في أولى مباريات منتخبنا ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك كندا ونهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، لذلك سيستغل بينتو كل حصة تدريبية لتطبيق عدد من الأفكار لتحقيق الانتصار الأول لاسيما أنه سبق أن واجه الهند في أرض الأخير الصيف الماضي في بطولة اتحاد جنوب آسيا مرتين انتهتا بالتعادل من بينهما نهائي البطولة الذي خسره الأزرق بركلات الترجيح، لذا سيكون من السهل عليه معرفة مكامن القوة والضعف وكيفية استغلال ذلك لمصلحة الأزرق لتحقيق بداية قوية أمام أحد المنافسين على بطاقتي التأهل لنهائيات آسيا والدور النهائي من التصفيات لنهائيات كأس العالم. إلى ذلك، عقد أول من أمس بستاد جابر الدولي الاجتماع التنسيقي الخاص بتنظيم مباراة الأزرق مع منتخب الهند في التصفيات، بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية هايف الديحاني والأمين العام صلاح القناعي والأمين المساعد د.صالح المجروب وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات واللجان العاملة في الاتحاد. وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى آلية دخول الجمهور وكيفية حجز التذاكر، وكذلك إصدار البطاقات الخاصة بدخول اللجان العاملة ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى توزيع عمل جميع اللجان العاملة والوزارات المشاركة.



الأولمبي ينتظر القرعة



في سياق آخر، حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 23 الجاري موعدا لإجراء قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام منافساتها في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، والتي سيشارك فيها منتخبنا الأولمبي، حيث تأهلت منتخبات قطر المستضيف والسعودية والأردن والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية وفيتنام واليابان وأوزبكستان والصين وتايلند وماليزيا وأستراليا وطاجيكستان وإندونيسيا وقطر. وسيتأهل أصحاب المراكز الـ 3 الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.



ويواصل الأولمبي تدريباته اليومية على الملعب الفرعي بستاد جابر تحت قيادة المدرب البرتغالي ايمليو بيكسي حتى موعد المغادرة إلى الإمارات الأحد المقبل لمواجهة منتخبي الإمارات وطاجيكستان 16 و19 الجاري وديا.