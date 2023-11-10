غادر وفد المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات أمس إلى العاصمة الأذربيجانية للمشاركة في بطولة باكو الدولية الثانية للناشئات التي تقام منافساتها خلال الفترة من 9 إلى 13 الشهر الجاري.



وأفاد الاتحاد الكويتي للجمباز بأن المشاركة في هذه البطولة المهمة ستكون على نفقة أولياء أمور اللاعبات، موضحا أن وفد المنتخب يضم 6 لاعبات في فئة بروجونيور هن سارة البناي ونبيلة الخرافي وأمينة الكندري وراية القصار وتاليا بهبهاني وليان بهبهاني، إلى جانب المدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك على أن يرافق الوفد أولياء أمور اللاعبات فقط. وقال الاتحاد إن «دولية باكو» من المسابقات المهمة والقوية التي أدرجت في برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، لكن الهيئة العامة للرياضة التي تسلمت نسخة من البرنامج رفضت المشاركة في هذه البطولة، مضيفا أن خطة الإعداد تم وضعها بالتنسيق بين اللجنة الفنية في الاتحاد ومدربة المنتخب إيرينا، وتضمنت المشاركة في عدة بطولات متدرجة القوة والمستوى بهدف رفع مستوى اللاعبات بانتظام وتطويره باستمرار.



وقدمت إدارة الاتحاد شكرها وتقديرها لأولياء أمور اللاعبات على تحملهم تكاليف الرحلة وعلى حرصهم على تنفيذ خطة الاتحاد وإنجاحها وتطوير مستوى اللاعبات وإعداد منتخب يكون قادرا على تمثيل الكويت التمثيل المشرف في المحافل الدولية.



وفي سياق متصل، توجه وفد منتخب الجمباز الفني للناشئين أمس إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في كأس هورايزن الدولية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر بمشاركة 14 دولة، ويترأس الوفد أمين الصندوق المساعد محمد الديحاني، ويضم الوفد خالد المذن (مديرا للمنتخب) والأوكراني فيتالي أرسينيف (مدربا) إلى جانب 5 لاعبين هم:محمد الحاتم وعبدالله بهبهاني وموسى الصحاف وحسين دشتي وراشد الكندري.