هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على نظيره العربي 114-103 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط من فوزين، فيما وصل «الأخضر» إلى نقطتين من خسارتين متتاليتين.



وجاءت المواجهة متكافئة ومثيرة، تمكن خلالها «الأخضر» من مقارعة بطل الدوري الموسم الماضي في أغلب فتراتها، لكن تألق المحترف الهاييتي كادي لالان، ومحمد عدنان، وحمد عنان، والمحترف الأميركي توني كار الذي سجل 32 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة، حسمت الأفضلية لـ«العميد» بفارق 11 نقطة.



وفي مواجهة ثانية، تغلب النصر على التضامن 91-66، في مواجهة جاءت لمصلحة «العنابي» في أغلب فتراتها، وشهدت تألق لاعب النصر الأميركي مايكل موري، الذي سجل 34 نقطة والاستحواذ على 16 كرة مرتدة، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما وصل التضامن إلى النقطة الثالثة من 3 خسائر متتالية.