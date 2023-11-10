تنطلق في الرابعة عصر اليوم بطولة «انسباير الكويت» الدولية للسيارات والدراجات الآلية، بمشاركة 250 متسابقا من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية، على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة عريفجان، على أن تختتم غدا السبت في العاشرة مساء بتتويج الفائزين الـ 3 بالمراكز الأولى في سباق «رول ريس» لمسافة 400 متر/ ربع ميل، في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات، وقد أعدت اللجنة المنظمة لبطولة «انسباير الكويت» برئاسة حسين الشيخ العديد من المفاجآت للجماهير، تشمل جوائز عينية، وهدايا، ومسابقات توعوية، ورياضية متنوعة طوال يومي البطولة.



هذا، وأكد عضو مجلس إدارة نادي «انسباير» الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية وأمين الصندوق د.أحمد فلاح المهاوش، أن اللجنة المنظمة بذلت كل السبل لضمان نجاح البطولة على المستويين الفني والإداري، مضيفا: قام مجلس الإدارة وجميع اللجان المنظمة لبطولة «انسباير الكويت» بالتحضير الجيد لكل التفاصيل التي من شأنها ضمان تحقيق النجاح، وذلك بمشاركة أفضل المتسابقين في الكويت والخليج والوطن العربي، وتجهيز الحلبة وفق المعايير الفنية الدولية المعتمدة، ونأمل التوفيق والسداد للجميع.