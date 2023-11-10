محمد الجلاهمة



كلف رجال بحث وتحري محافظة مبارك الكبير بالبحث عن شخص مجهول لاتهامه بانتحال صفة رجل مباحث والهرب بهوية مواطن.



وبحسب مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن شابا كويتيا من مواليد 2000 قال في بلاغه انه فيما كان على مقربة من منزله بمنطقة الفنطاس أوقفه شخص مجهول زاعما انه من رجال المباحث، وانه يشتبه به، ومن ثم أخذ بطاقته المدنية وطلب منه مراجعة المخفر، وحينما توجه الى المخفر تم إبلاغه ان الهوية غير موجودة، وعليه تم التواصل مع محقق المخفر الذي وجّه بتسجيل قضية «انتحال صفة رجل أمن» و«سلب بالحيلة» وبتصنيف جنح.