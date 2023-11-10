مبارك التنيب



أحال رجال أمن مركز تسوق شهير بمنطقة حولي وافدا إلى مخفر شرطة ميدان حولي لاتهامه باستبدال باركود منتج بآخر أرخص، فيما قدمت إدارة السوق توثيقا مصورا يظهر المتهم وهو ينزع باركود منتج رخيص الثمن ويضعه على منتج آخر غالي الثمن.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن مقيما في البلاد بصورة غير قانونية وبصفته الممثل القانوني لمركز التسوق ذكر أن إحدى عاملات الكاشير شكت في سعر منتج استنادا إلى خبرتها داخل المركز، وحينما أبلغت الوافد بأن السعر غير حقيقي تظاهر بأنه لا يعلم ذلك.



وأضاف: تم الطلب من العميل الانتظار ومن ثم العودة الى الكاميرات التي أظهرت أن الوافد نزع باركود رخيص الثمن ووضعه على المنتج الآخر، وأن تظاهره بأنه لا علاقة له بذلك محض كذب.



هذا، تم الاتصال بعمليات وزارة الداخلية، وجرى اقتياد الوافد إلى المخفر وتوجيه تهمة السرقة له.