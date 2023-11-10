منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد عمليات أمن الجهراء، فجر امس، من ضبط شخصين في حالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط خلال مرورهما على نقطة تفتيش في منطقة القصر.



مصدر ذكر لـ «الأنباء» أن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء وخلال نقطة تفتيش في منطقة القصر صادف مرور سيارة «رياضية» بها شخصان اتضح أنهما في حالة تعاط، وبعد إنزالهما من السيارة وتفتيشها احترازيا عثر على كيس به مواد مخدرة (هيروين وحبوب مخدرة) بالإضافة الى أدوات تعاط.



وخلال التحقيق مع المتهمين اعترفا بأنهما يتعاطيان المواد المخدرة منذ فترة ويحصلان عليها من شخص من خلال الاتصال عليه، وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.