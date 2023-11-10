قال البيت الأبيض إن الأنشطة العسكرية الأميركية في سورية هدفها الردع وتستهدف أسلحة وذخيرة، وذلك عقب اعلان وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» تنفيذ غارات على مواقع تابعة للحرس الثوري الايراني والميليشيات الموالية له في شرق سورية.



واكد البيت الأبيض أن أميركا لا تسعى إلى الصراع وعلى الجماعات المتمردة في سورية والعراق تحمل تداعيات الهجمات على قوات أميركية.



جاء ذلك، بعد ساعات من اعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أن الجيش الأميركي استهدف فجر أمس منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سورية.



ووصف أوستن العملية بأنها «ضربة دقيقة للدفاع عن النفس»، قائلا إنها نفذت بواسطة طائرتين مقاتلتين أميركيتين من طراز إف-15 وجاءت ردا على «سلسلة من الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في العراق وسورية من قبل جماعات تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».



وتم شن العمل العسكري بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوزير الدفاع الأميركي، الذي أكد أن الولايات المتحدة «ضد أي تصعيد» في الشرق الأوسط.



واستهدفت القوات الأميركية محيط شارع بورسعيد شرق مدينة دير الزور، وفقا لتقارير إعلامية سورية. وفي وقت سابق، وقعت انفجارات قوية في حقل العمر النفطي، حيث تقع قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي.