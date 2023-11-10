

Migration



تحاول عائلة من البط إقناع والدهم - الذي يبالغ في حمايته لهم - بالذهاب في مغامرة ملحمية لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر. الفيلم إخراج كل من: بينجامين رينير وجويلو هومسي، بطولة: إليزابيث بانكس، أوكوافينا، كارول كين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 7 ديسمبر المقبل.





Wonka



تركز أحداث الفيلم على الشاب «ويلي ونكا» قبل أن يكبر ويصبح أسطورة صناعة الشوكولاتة، وكيف سيقابل أومبا لومباس في واحدة من أولى مغامراته الكثيرة.



العمل إخراج: بول كينغ، بطولة: تيموثي شالاميت، هيو غرانت، أوليفيا كولمن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 7 ديسمبر المقبل.