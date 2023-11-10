اعلنت حكومة غزة ان دبابات الجيش الاسرائيلية طوقت محيط مربع المستشفيات وسط مدينة غزة وطالبت بإخلائها.



ويضم المربع مستفيات "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية".



جاء ذلك في وقت اعلن الجيش الإسرائيلي انه سيسمح بمغادرة السكان من شمال غزة لجنوبها من 10 صباحا إلى 4 عصر اليوم الجمعة

وقال المكتب الاعلامي في الحكومة ان المجمع يؤوي قرابة 6 آلاف نازح خلافا للمصابين والمرضى .



من جهته، أعلن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية للصحافيين، أن "أعدادا كبيرة" من الشهداء والجرحى سقطوا جراء عدة هجمات إسرائيلية استهدفت مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.



وتابع أبو سلمية أن الطواقم الطبية تعرضت للقصف خلال استقبال حالات طارئة ونازحين، مشيرا إلى أن "هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، والوضع أصبح خارج السيطرة".



ويؤوي مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة نحو 50 ألفا من النازحين.