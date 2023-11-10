أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير قطر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، لاسيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.



وبحسب الديوان الأميري القطري جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان بقصر الاتحادية في القاهرة.



وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس المصري عددًا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا الآراء حيالها وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن سلامة المدنيين ويساهم في خفض التوترات في المنطقة.



وأكد الجانبان في هذا الصدد على الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتهما لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية.



وكان أمير قطر والرئيس المصري قد عقدا لقاء ثنائيا تناولا فيه أوجه دعم وتنمية العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين ومجمل القضايا الراهنة محل الاهتمام المشترك.