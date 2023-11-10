رئيس وفد نيجيريا : نؤكد دعمنا للحل السلمي للقضية الفلسطينية



رئيسة تنزانيا: نقدر ما قدمته السعودية للتنمية في أفريقيا



رئيس زيمبابوي: السعودية تعتبر شريكا ذا قيمة كبيرة لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقتنا



رئيس غينيا الاستوائية يثمن دعم المملكة للدول الأفريقية في كافة المجالات

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو للوقف الفوري لتدمير غزة

الأمير محمد بن سلمان: المملكة قدمت 45 مليار دولار لدعم مشاريع في 54 دولة أفريقية

ولي العهد السعودي أعلن دعم المملكة لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين وإطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال القمة السعودية - الأفريقية التي عقدت في الرياض الجمعة.



وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء الدول المشاركة. عقب ذلك، بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.



ثم ألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة، قال فيها: «يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن أرحب بكم، وأن أنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة السعودية - الأفريقية الأولى.



تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وإننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام».



وأكد دعم «المملكة والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته».



وقال: «لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في أربع وخمسين دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية، ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.



ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات، كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات وتقديم خمسة مليارات دولار تمويلا تنمويا إضافيا إلى أفريقيا حتى 2030، وستزيد المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من أربعين سفارة».



وشدد ولي العهد السعودي على أن المملكة العربية السعودية كانت «من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيمانا منها بدور أفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الأفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوما حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية. ونجدد التزامنا بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان أفريقي».



وقال الأمير محمد بن سلمان: «نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية. ونتطلع إلى مشاركتكم مع المملكة في إبراز الدور المهم لأفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية. ونثق أن هذه القمة ستحقق - بإذن الله - ما نصبو إليه جميعا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة في المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية».

من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في كلمة له خلال افتتاح القمة السعودية - الافريقية، الى الوقف الفوري لتدمير قطاع غزة وايجاد حل سياسي للقضية.

من جهته، ثمن رئيس غينيا الاستوائية دعم المملكة العربية السعودية للدول الافريقية في كافة المجالات.

وقال في كلمة له في الجلسة الثانية من اعمال القمة السعودية - الافريقية التي استؤنفت بعد استراحة قصيرة ان المملكة لها جهود كبيرة في دعم التنمية الافريقية.

من جهته، قال رئيس زيمبابوي ان المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا ذا قيمة كبيرة لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقتنا.



وقال في كلمة له في الجلسة الثانية من اعمال القمة السعودية - الافريقية التي استؤنفت بعد استراحة ان هذه القمة ذات اهمية بالغة لما فيها من فرص اقتصادية كبيرة.



واضاف ان زيمبابوي تعرب عن توجسها من الأحداث في غزة وانتهاك القانون الانساني الدولي.

أعربت رئيسة تنزانيا الاتحادية سامية حسن عن تقديرها لما قدمته المملكة العربية السعودية للتنمية في افريقيا.

من جهته، قال رئيس وفد نيجيريا ان المملكة العربية السعودية دائما تهتم بالتنمية في افريقيا.



وقال في كلمة له في الجلسة الثانية من اعمال القمة السعودية - الافريقية نؤكد دعمنا للحل السلمي للقضية الفلسطينية وخطة السلام العربية.