أظهرت بيانات لشركة فوروارد كيز لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ اندلاع أحدث صراع بين إسرائيل والفلسطينيين خاصة في الأميركتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وتراجع الطلب العالمي على السفر منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1400 في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ونفذت إسرائيل بعدها ضربات جوية وعمليات برية على غزة تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من 10 آلاف.

وقال أوليفييه بونتي نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز في بيان "هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون... هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى".

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأميركتين 10% في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل 3 أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة 9% في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 5% في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95% مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر أكتوبر/تشرين الأول انخفضت التوقعات إلى 88%.