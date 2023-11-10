عندما يفكر معظم رواد الأعمال في بدء مشروع تجاري جديد، فإنهم يفكرون في بناء الشركة من الصفر، بيد أن هنالك العديد من التحديات عند البدء بهذه الطريقة بما في ذلك صعوبة تشكيل فريق العمل وبناء قاعدة من العملاء وتسويق المشروع التجاري لهم وإنشاء تدفق نقدي.

لذا يُعد شراء شركة قائمة أقل خطورة من إطلاق المشروع التجاري من الصفر. لأنه عندما تشتري شركة قائمة، لا يتوجب عليك إعداد إجراءات وأنظمة واستراتيجيات جديدة للشركة، إذ تمتلك الشركة القائمة بالفعل مسارا ناجحا لإدارة العمل.

قد يساعد شراء شركة قائمة في تحقيق أحلامك بسرعة في مجال ريادة الأعمال. ومع ذلك، يجب على رواد الأعمال المبتدئين تقييم هذه الفرصة بعناية لتجنّب أي مخاطر محتملة.

من خلال أخذ الوقت الكافي لمراجعة هذه العوامل الرئيسية الخمسة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرار مستنير عند اختيار الشركة الناشئة المثالية للاستثمار فيها.

5 عوامل يجب على رواد الأعمال مراعاتها عند شراء شركة قائمة

1- أهداف الشركة

- من الأفضل لأي شخص جديد في مجال شراء الشركات، التفكير في أهداف الشركة وفهم رؤيتها قبل أي شيء آخر.

- ينبغي وضع الصورة الأكبر في الاعتبار، ليس فقط للمشروع الذي يفكر فيه، ولكن نوع القائد الذي سيحتاج إلى أن يكونه وكيف سيدير الشركة التي اشتراها حديثًا.

- إذ إن الخوض في هذا الأمر دون امتلاك الرؤية السليمة يمكن أن يؤدي إلى أخطاء مكلفة.

- عندما تعرف بالفعل ما تريد تحقيقه على المديين القريب والبعيد، ستبدأ في تبني عقلية تطلعية من شأنها أن تساعدك ليس فقط على فهم المشهد ككل ولكن أيضًا على كيفية تعديل قراراتك لتحقيق أهداف عملك.

- إذا كانت فكرتك هي استخدام الشركة كمصدر للدخل فحسب، فقد يؤدي ذلك إلى الفشل وتكبد خسائر لا حصر لها.

- كن واضحًا بشأن ما تريد تحقيقه كصاحب عمل وتواصل مع شريك عملك أو الشخص الذي ستشتري منه الشركة.

2- الصناعة

- لا يتعلق شراء أي شركة بفهم خصوصيات وطبيعة الأنشطة اليومية فحسب، ولكن أيضًا بفهم الصناعة التي تعمل فيها هذه الشركة.

- سيعطيك تعلم المجال بعض الوضوح حول سبب تطلع المالك إلى بيع حصته في الشركة.

- قد تتعثر في الفرص غير المُستغلة أو حتى تدرك أن ظروف الصناعة تسير بثبات في مسار هبوطي.

- الأهم من ذلك، يتيح لك التعرّف على الصناعة أيضًا معرفة الكثير عن الأشخاص الذين ستعمل معهم.

- تذكر، بصفتك وافدًا جديدًا، ستحتاج إلى السيطرة على شركة لديها بالفعل شبكة راسخة من الموظفين والموردين والعملاء.

- كلما فهمت آلية عمل كل هذه الأشياء معًا، صار بإمكانك إعداد نفسك بشكل أفضل لأي تحديات غير متوقعة.

3- الشؤون المالية

- عندما يتعلق الأمر بالشركات القائمة، يجب على أي رائد أعمال أن يُولي اهتمامًا وثيقًا ببياناتها المالية ومعرفة كيفية تقييم الوضع المالي للشركة قبل أن يقدم عرضًا لشرائها.

- تساعد مراجعة البيانات المالية للشركة والتدفقات النقدية والبيانات المالية الأخرى مثل الميزانية العمومية للشركة ومقدار الديون التي قد تحملها، وكيفية توزيع الدخل بين جميع قنوات العمل؛ في الحصول على صورة أفضل للصحة المالية للشركة.

- بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى النظر فيما إذا كانت الشركة مُحدثة بملفاتها الضريبية، وما إذا كان المالكون قد كشفوا عن جميع المعلومات المالية المتاحة وكيف يديرون حساباتهم المالية مع مورديهم.

- ولأن هناك الكثير من الأعمال الورقية التي يجب القيام بها، فإنه يُنصح بالاستعانة بمستشار مالي أو محاسب لمساعدتك في العمل وتسليط الضوء على أي شكوك.

4- الفرص المستقبلية

- بصفتك رائد أعمال، يجب عليك التخطيط للمستقبل عند شراء شركة قائمة، ليس فقط لتحقيق الازدهار المالي ولكن أيضًا لضمان أنه مع بدء تغير المشهد الاستهلاكي، يمكن لشركتك الجديدة التكيف مع هذه التطورات.

- إن امتلاك الشركات هو أكثر من مجرد الحفاظ على الزخم والتأكد من رضا الموظفين.

- في حين أن هذا أمر مهم، فإن التطلع إلى الاحتمالات المستقبلية داخل السوق سيساعد في خلق أفكار جديدة.

- قد يؤدي ذلك إلى ابتكار طرق جديدة لحل المشكلات أو المساعدة في تنمية الأعمال والتكيف بسهولة مع التغييرات المفاجئة التي قد تحدث في سوق الشراء الاستهلاكي.

- تأكد من أن الشركة قد حددت حاجة أو مشكلة حقيقية داخل السوق المستهدف ولديها خطة لكيفية حلها.

- من المهم أيضًا فهم مدى تشبع السوق وما إذا كانت هناك إمكانية للنمو.

5- نقاط الضعف

- أخيرًا، هناك خطوة مهمة عند شراء شركة قائمة، وهي السؤال عن سبب قيام المالكين الحاليين ببيع الشركة، وما هي المبررات التي شاركوها معك ومع المشترين المحتملين الآخرين.

- ينبغي أن تسأل نفسك لماذا تفكر في شراء هذه الشركة وما هي أهدافك على المدى الطويل.

- تعرف على نقاط ضعف الشركة، كلما زادت معرفتك بالعمل وعامل "لماذا"، كانت الصورة التي يمكنك رسمها أفضل قبل تقديم عرض شراء.