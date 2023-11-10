أعلنت منظمة الصحة العالمية أن «20 مستشفى في غزة متوقف عن العمل ومستشفيات أخرى تعمل بشكل جزئي» في يوم استهداف المستشفيات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.



وأعلنت حكومة غزة ان دبابات الجيش الاسرائيلي طوقت محيط مربع المستشفيات وسط مدينة غزة وطالبت بإخلائها.



ويضم المربع مستشفيات «الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية». وقال المكتب الإعلامي في الحكومة ان المجمع يؤوي قرابة 6 آلاف نازح خلافا للمصابين والمرضى.



من جهته، أعلن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية للصحافيين أن «أعدادا كبيرة» من الشهداء والجرحى سقطوا جراء عدة هجمات إسرائيلية استهدفت مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.



وتابع أبو سلمية أن الطواقم الطبية تعرضت للقصف خلال استقبال حالات طارئة ونازحين، مشيرا إلى أن «هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، والوضع أصبح خارج السيطرة».



وقالت الحكومة غن القصف الإسرائيلي على مستشفى الشفاء أكبر مشافي قطاع غزة، أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.



بحسب قناة «العربية» اقتربت الدبابات الإسرائيلية على بعد كيلو متر واحد من مجمع مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة ويؤوي نحو 50 ألفا من النازحين.



من جهته، قال مدير المستشفيات في غزة لقناة «الجزيرة» إن «كل المستشفيات في قطاع غزة تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر ونحن عاجزون عن تقديم خدماتنا للجرحى». وأضاف: «لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع وهي تعاني وضعا كارثيا».

وأكد أن مستشفى القدس تعرض لقصف ناري إسرائيلي متواصل ولا نعرف مصير كل من فيه. وتابع: «لم نتمكن بسبب القصف من نقل أي مريض اليوم إلى معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج».



جاء ذلك في وقت اعلن الجيش الإسرائيلي انه سيسمح بمغادرة السكان من شمال غزة لجنوبها من 10 صباحا إلى 4 عصر اليوم الجمعة.