تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة في 16 قضية وبحوزتهم نحو 13 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو - حشيش - كيميكال - ماريغوانا - كوكايين) و29,100 الف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة (لاريكا - كبتاغون - زنكس - ميتادول)، ومبالغ مالية حصيلة البيع كما تم العثور على ذخيرة غير مرخصة بحوزة أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.